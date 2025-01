Bradáčová: Cizinec podezřelý ze zapálení autobusů v Praze připravoval další útok

Cizinec podezřelý ze zapálení autobusů v Praze chystal další teroristický útok. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz to řekla vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Cíl útoku neuvedla, podle serveru to měl být velký pražský hobbymarket. Zadržený muž, který je podle Aktuálně.cz z Kolumbie, údajně loni na začátku června zapálil tři autobusy v garážích pražského dopravního podniku. Oheň uhasili pracovníci podniku, škody dosáhly 250.000 korun. Podle Bradáčové si útok někdo objednal, podle jedné z vyšetřovacích verzí to bylo Rusko.

Podezřelý je ve vazbě. "Obviněný k nám přicestoval z Polska, kam se dostal ze Španělska. Komunikoval přes sociální síť Telegram, za provedení útoku měl získat odměnu," řekla Bradáčová. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i premiér Petr Fiala (ODS) již dříve uvedli, že je vysoká pravděpodobnost zapojení ruských tajných služeb do tohoto útoku. Bradáčová nyní řekla, že je to stále jedna z prověřovaných verzí.