Část matričních poplatků se od ledna zvýší až trojnásobně. Například platba za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině vzroste ze 30 na 50 korun. Počítá s tím novela o matrikách, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Novela má také spolu s postupnou elektronizací matrik usnadnit proces oddávání nebo zapisování jmen do matričních knih.

Novela například rozšíří právo oddávat na senátory a poslance a umožní stejnopohlavním párům, aby uzavřeli registrované partnerství na jakémkoli matričním úřadu, nejen na 14 z nich jako nyní. Občanské sňatky se budou moci konat při splnění zákonných podmínek i bez přítomnosti matrikáře.

Zvýšení části matričních poplatků zdůvodnili předkladatelé úpravy tím, že současné sazby mnohdy nepokrývají ani náklady určitého matričního úkonu. Například poplatek za svatbu mimo úředně stanovenou místnost má vzrůst z 1000 korun na 3000 korun. Přibudou podle předlohy dva další poplatky. Patří k nim úhrada 500 korun za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku. Rodný list, oddací list nebo úmrtní list bude vydávat kterýkoli matriční úřad bez ohledu na místní příslušnost, a také vybrané zastupitelské úřady.

Právo nahlížet do matričních knih mají mít lidé starší 12 let. Pokud by si lidé měnili nebo změnili pohlaví, mohli by žádat o změnu jména a příjmení na neutrální jen prohlášením na matrice místo správního řízení, a to na kterékoli matrice, nejen v místě trvalého bydliště. Novela dále umožní určení otcovství takzvanou trojdohodou, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte po zahájení rozvodového řízení. Do matriční knihy bude možné nově zapsat domácí či zdrobnělá jména, čehož se podle zdůvodnění dosud rodiče v mnoha případech domohli soudně.