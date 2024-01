Chcete mít svatbu na louce? Zaplatíte víc. Novela zákona o matrikách přináší několik novinek

Oddávat mohou poslanci i senátoři, a oddávání bude snazší. Právo nahlížet do matričních knih mají lidé od 12 let. Registrované partnertví je možné uzavřít na jakémkoliv matričním úřadu. To jsou některé novinky, které přinesla novela zákona o matrikách.

Shodla se na ní koalici i opozice. Zároveň se však až trojnásobně zvyšují poplatky za některé úkony. Vláda to zdůvodnila tím, že sazby platné do konce loňského roku někdy nepokrývaly ani náklady matričního úkonu.

Například za svatbu na louce zaplatíte víc. Poplatek za svatbu mimo úřední místnost se totiž zvyšuje z 1000 korun na 3000 korun. K novým poplatkům patří 500 korun za vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku.

Oddat vás může poslanec i senátor

Ilustrační foto: Wedding Photography, Unsplash

Pokud chystáte letos svatbu, bude vás moci kromě starosty oddat třeba i poslanec nebo senátor. Také oddávání bude snazší, říká poslanec opozičního hnutí ANO Ladislav Okleštěk.

"Další novinka je, že se budou moci oddávat snoubenci i v okamžiku, kdy ani jeden nemá trvalý pobyt v místě svatby, takže si mohou najít místo v Česku, kde mohou být oddáni."

Novela také umožní stejnopohlavním párům, aby uzavřeli registrované partnerství na jakémkoli matričním úřadu, nejen na 14 z nich jako nyní. Občanské sňatky se budou moci konat při splnění zákonných podmínek i bez přítomnosti matrikáře.

Matriky se elektronizují. O rodný list si budete moci požádat i v zahraničí

Ilustrační foto: Carsten Vollrath, Pexels

Novela také počítá s postupnou elektronizací matrik do roku 2027, což usnadní proces oddávání nebo zapisování jmen do matričních knih. V listinné podobě však zůstanou zachovány. Navíc budou i v centralizovaném informačním systému, což má usnadnit přístup lidí k matrice.

Například o kopii rodného listu pak budou moct lidé žádat na kterékoli matrice bez ohledu na místní příslušnost. A nejen tam, řekla poslankyně opozičního hnutí SPD Marie Pošarová.

"Bude to propojené i tak, že v zahraničí si budou moci požádat na svých velvyslanectvích o tisk rodného listu, takže nebudou muset dojíždět do České republiky."

Zapsat půjdou i domácí a zdrobnělá jména

Právo nahlížet do matričních knih je už od 12 let. Pokud by si lidé změnili pohlaví, mohli by žádat o změnu jména a příjmení na neutrální jen prohlášením na matrice místo správního řízení, a to na kterékoli matrice, nejen v místě trvalého bydliště.

Novela dále umožňuje určení otcovství takzvanou trojdohodou, tedy souhlasným prohlášením matky, jejího manžela, který není otcem, a skutečného otce dítěte po zahájení rozvodového řízení.

Do matriční knihy bude možné nově zapsat domácí či zdrobnělá jména. Toho se dosud rodiče v mnoha případech domohli soudně. Z nynějších 15 na 12 let snižuje novela také věkovou hranici, od které je pro změnu jména či příjmení dítěte vyžadován jeho souhlas.

Poslanec koaliční ODS Jiří Havránek vysvětlil, proč vláda změny navrhla.

"Zákon opravdu vychází z praxe a z toho, co je potřeba upravit tak, aby ty matriční služby fungovaly, a přizpůsobily se tomu, jaké změny ve společnosti jsou."

V matričních knihách v Česku najdete seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí. Vedení církevních matrik nařídil katolickým farářům Tridentský koncil v roce 1563, ale nařízení se prosazovalo pomalu. Na českém území je nejstarší matrikou německy psaná matrika oddaných v Jáchymově z roku 1531. Jednotné vedení matrik prosadily až reformy Josefa II.