Jak se odhlásit z trvalého pobytu v ČR a proč to (ne)udělat

Odhlásit se z trvalého pobytu jde jednoduše, mnohem obtížnější může být rozhodnutí, zda je to dobrý nápad.

Ilustrační foto: ČT24

Většina lidí v Česku se domnívá, že odhlásit se z trvalého pobytu v praxi znamená být vedený jako člověk s doručovací adresou na obecním úřadě, lidově řečeno – mít trvalé bydliště na úřadě. Ve skutečnosti je možné odhlásit se z pobytu úplně a nemít v České republice žádné úředně registrované bydliště. V občanském průkaze pak máte v kolonce adresa prázdné pole. Tato možnost je určena pro Čechy, kteří se stěhují do zahraničí.

Proč se z trvalého pobytu odhlásit?

Hlavním logickým důvodem může být fakt, že se váš život kompletně odehrává někde v zahraničí, máte tam rodinu a neplánujete se vracet. Není tedy důvod udržovat toto formální spojení se starou vlastí.

Ilustrační foto: Kristýna Maková, Praha křížem krážem

Další důvody můžou být finančního a praktického charakteru: zbavíte se tím některým povinností. Typickým příkladem je placení komunálních odpadků za odvoz odpadů. Tyto platby dnes nejsou malé a stále se zvyšují.

Uvnitř České republiky se lidé odhlašují z pobytu především proto, aby zametali stopy před věřiteli a exekutory. Teoreticky můžou mít stejný důvod i lidé žijící v cizině, nepříjemnosti se nevyhýbají nikomu.

Proč si trvalé bydliště v Česku nerušit?

Ilustrační foto: ČT24

Absence trvalého bydliště v ČR vás připraví o řadu výhod. Nemůžete například čerpat státní podpory na důchodové připojištění, stavební spoření. Vyřizování jakékoliv záležitosti v Česku se stane noční můrou. Otevřeně řečeno, čeští státní ani bankovní úředníci nejsou připravení a často ani ochotní pracovat s nestandartní situací, kdy mají něco řešit s člověkem, který občanku vůbec nemá nebo v ní nemá adresu.

Je třeba si uvědomit, že veškeré zdravotní a sociální zabezpečení a spousta dalších práv je vázána právě na trvalý pobyt, nikoliv na občanství. Hlavní výjimkou je volební právo, to vám nikdo nevezme.

Pozor na děti

Ilustrační foto: ČT24

Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete z trvalého pobytu odhlásit, musíte příslušné papíry vyplnit i pro své děti. V praxi se stává, že děti jsou někam přihlášeny k pobytu a rodiče si toho nejsou vědomi. Typicky k tomu dochází v případě, kdy rodiče vyřizují rodný list a občanství pro dítě narozené a žijící v cizině. Matrika automaticky přihlásí děti k trvalému pobytu na místě, kde jsou hlášeni rodiče. Při případném rušení pobytu si proto raději ověřte, že na původní adrese nezůstali „viset“ vaše děti a že jim tam třeba nenabíhá dluh za odpady.

Jak se odhlásit?

Ilustrační foto: Alena Palečková, Český rozhlas

Nakonec to nejjednodušší: jak odhlášení konktrétně provést? Obraťte se příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad, tam napíše prohlášení o odhlášení z trvalého pobytu na území ČR. Není na to formulář, prohlášení napíšete volnou formou. Skutečnost, že žijete v zahraničí, nemusíte žádným způsobem prokazovat. Do 15 dnů musíte vrátit občanský průkaz. Můžete (ale nemusíte) si požádat o nový, ve kterém nebude žádná adresa uvedena. Odhlášení z trvalého pobytu na úřadě vás přijde na 100 korun, na konzulátě na 300 korun. Od okamžiku, kdy si zrušíte trvalý pobyt, přestává platit také vaše české veřejné zdravotní pojištění!