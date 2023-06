Celníci v Česku, Polsku a na Slovensku rozbili síť obchodníků nelegálně vyrábějících anabolika

Čeští, polští a slovenští celníci odhalili několik organizovaných skupin, které vyráběly anabolika Zadrželi 19 lidí a zajistili majetek v hodnotě přes sto milionů korun. Podle celníků je to doteď největší takový případ. Celníci odhalili dvě laboratoře na výrobu anabolik a taky statisíce tablet nebo ampulí, které anabolika obsahovala. Podle Davida Chovance z Generálního ředitelství byli zadržení lidé členy několika skupin v jednotlivých státech, kteří mezi sebou spolupracovali. Na výrobě steroidů se podle celníků podíleli nejmíň deset let. Hlavním podezřelým hrozí až dvanáct let vězení.