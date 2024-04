Ceny v gastronomii rostou, oproti době před pandemií stouply skoro o polovinu

Ceny v gastronomii v Česku dál rostou. V letošním prvním čtvrtletí meziročně stouply o skoro 8 a půl procenta. Ve srovnání s březnem 2019 jsou vyšší o 44 procent. Vyplývá to z informací pokladních systémů společnosti Dotykačka. Podle ní vedly ke zdražení od začátku letoška hlavně vyšší náklady na práci nebo nájem. Za růstem cen ale bylo i zvýšení spotřební daně na alkohol a přeřazení točeného piva i většiny nápojů do základní sazby DPH. Levnější jsou podle Dotykačky naopak suroviny. Z pohledu podniků byl největší meziroční propad v tržbách v klubech a podnicích s diskotékami, a to o 16 procent. Důvodem je podle společnosti Dotykačka mimo jiné to, že tyto provozovny otevírají na méně dnů v týdnu než dříve. Následovaly bary a sportbary s poklesem o tři procenta a bistra společně s rychlým občerstvením a kiosky, kde byly tržby nižší o dvě procenta. Naopak v kavárnách, které patří k nejrychleji rostoucím segmentům na gastronomickém trhu, tržby stouply o šest procent a v hotelových restauracích o dvě procenta. Klasické restaurace pak dosáhly meziročně stejného výsledku, ty prémiové ale měly o 11 procent vyšší tržby.