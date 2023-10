Česko se poprvé zúčastní festivalu eat! Berlin. Chce oslovit turisty moderní gastronomií

Pečenáče z kapra, sušený pstruh, uzený telecí jazyk, medovník, indiánek nebo likérová špička. To čeká na hosty, kteří přijdou ochutnat moderní českou gastronomii. Jak připomněla vedoucí německé pobočky agentury CzechTourism Markéta Chaloupková, české menu připraví tým z kuchařské olympiády.

Markéta Chaloupková | Foto: LinkedIn Markéty Chaloupkové

"Festival probíhá po dobu prvních dvou listopadových týdnů. Česko se představí 3. listopadu, hned druhý den po zahájení v Arminiusmarkthalle s menu nazvaném velice příznačně Na zdraví! Je to opravdu česky na zdraví, nikoliv prost, tedy německy, a odkazuje to na velkolepou pivní tradici české republiky."

Překvapení: smažené pivo s lanýžovým sýrem

A jaké pokrmy se budou prodávat?

"Filozofie naší úplně první české účasti na tomto festivalu je, že chceme zkombinovat tradiční a moderní. O přípravu menu se staral národní kuchařský tým pod vedením Tomáše Poppa. Je to tým, který reprezentuje Českou republiku na akcích typu kuchařská olympiáda, která se bude konat příští rok tady v německém Stuttgartu. Pracuje s tradičními surovinami, jako je například český kopr nebo kapr, ale kombinuje je v takových trochu netradičních kombinacích. Věřím, že to návštěvníci a turisté ještě nejedli, a mají teď jedinečnou možnost to ochutnat."

Dočetla jsem se, že tam je také smažené pivo s lanýžovým sýrem. Co si máme představit pod pojmem smažené pivo?

"Je to překvapení, které kuchařský tým chystá přímo pro tento večer. Každý chod se bude párovat s jiným pivem. K tomu prvnímu chodu přichází pivo z provenience pivovaru Proud. Bude to překvapení i pro návštěvníky."

A kolik návštěvníků přijde na ten večer?

"My jsme začínali původně v malém. Řekli jsme, že ta akce bude komorní. Měli jsme představu, že pohostíme asi 50 hostů, ale zájem byl tak velký, že se vstupenky na tuto akci vyprodaly během několika dní. Po dohodě s kuchařským týmem a festivalem jsme se rozhodli kapacitu navýšit, a zůstali jsme u 85 návštěvníků, kteří budou moci během několika hodin projíst to menu od předkrmu až po zákusek."

Česká kuchyně v Berlíně zatím chybí

Má návštěvník Berlína někde možnost ochutnat českou kuchyni, nebo se tam teprve chystá?

"To je bohužel naše velká bolest. Když třeba chceme německé partnery tady v Berlíně pozvat na nějakou dobrou českou kuchyni, tak v podstatě nemáme možnost. Zatímco pivní nabídka je poměrně široká, česká kuchyně tady citelně chybí. A to právě stojí trochu i za tím, proč jsme se rozhodli českou kuchyni v tom nejlepším přivést sem do Berlína, aby ji Berlíňané měli možnost ochutnat, a vidět, co česká kuchyně je, že to není jenom tradiční představa omáčky, hodně knedlíků a nějakého velkého kusu masa, ale že může být stejně delikátní a rafinovaná, jako jakákoliv jiná kuchyně."

A vám osobně chybí něco z české kuchyně, co byste si v Berlíně ráda dala?

"Mě chybí ta moderní česká hospoda, takový koncept, která známe z Česka. Jdete večer s přáteli na dobré pivo, a k tomu si dáte polévku nebo topinku, hermelín, v takovém příjemném, přátelském, moderním prostředí. To mi tady v Berlíně moc chybí. Tady vůbec taková nabídka není, a vůbec klasická jídla jako knedllíky, tady jsou velmi těžce dohledatelné."

Jak dodala Markéta Chaloupková, festival eat! Berlin patří mezi deset nejprestižnějších festivalů na světě.

