Česko zaplatí poplatek Michelinu za zařazení do prestižního gastroprůvodce

Vláda se rozhodla zaplatit poplatek společnosti Michelin za zařazení do prestižního gastronomického průvodce. Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí, řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Turisté dají za gastronomii až 30 procent útraty. Když však nebudou restaurace vidět, turisté se o nich nedozví, dodal šéfkuchař Jan Knedla. Přávě špičky gastronomie se na premiéra obrátily dopisem, aby stát poplatek zaplatil.

Společnost Michelin loni změnila koncepci svého průvodce a restaurace hodnotí jen v zemích, jejichž národní agentury pro cestovní ruch přispějí.

Náklady na pět let činí přes 51 milionů korun. Jak napsaly Hospodářské noviny, poplatek už hradí většina zemí v Evropě - Česko a Slovensko zůstaly poslední, kdo peníze neposílal.

Turisté dají za gastronomii 30 procent útraty

Ivan Bartoš | Foto: Jana Myslivečková, Český rozhlas

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) představil kolegům ve vládě analýzu toho, jak zahraniční turisté v Česku utrácejí a právě útrata za gastronomické služby představuje víc než 30 procent celkové útraty.

Martin Kupka pak zařazení do průvodce považuje za jeden z nástrojů, jak lze přispět k návratu turistů do Česka po koronavirové krizi. Finance se podle něj velmi rychle Česku vrátí.

A jak bude smlouva s Michelinem vypadat? Hodnocení se bude vztahovat na celé území České republiky. Michelin v první fázi provede analýzu celkové kvality gastronomické scény v ČR, inspektoři firmy poté navštíví podniky z užšího výběru a ohodnotí je.

"Zdaleka nepůjde jen o restaurace v Praze - cílem projektu je právě přilákat bohatší zahraniční turisty do regionů. Tato část bude financována z prostředků ministerstva - jde o částku v přepočtu kolem 4,3 milionu korun s DPH," poznamenala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

"Gastronomie je podle výzkumů důležitým faktorem při výběru, kam cestovat. Skupiny, které cestují hlavně za ní, zůstávají v destinacích v průměru déle a utrácejí více než ostatní. Podpora gastronomie je tedy klíčová, pokud má ČR zůstat jako turistická destinace konkurenceschopná ve srovnání s okolními zeměmi," doplnila Hešíková.

Ve druhé fázi, a to do roku 2028, se budou na základě analýzy oceňovat podniky a také se uskuteční marketingová kampaň zaměřená na zahraniční turisty. "Zde půjde o částku v přepočtu přes 47 milionů korun s DPH na pět let. Na financování této části by se měl podílet nejen stát, ale také kraje a soukromý sektor," dodalo ministerstvo.

Restaurace: Kdyby mohl poplatek hradit soukromý sektor, už bychom ho uhradily

Některé restaurace v Česku sbíraly podpisy pod otevřený dopis pro premiéra Petra Fialu (ODS) a celou vládu s výzvou, aby stát poplatek zaplatil. Akci podpořily špičky českého gastrobyznysu včetně Zdeňka Pohlreicha, Jana Punčocháře nebo Jana Knedly.

Jan Punčochář (vpravo) | Foto: Jana Myslivečková, Český rozhlas

Ten uvedl, že poplatek za zařazení Česka do gastronomického průvodce Michelin Guide může platit pouze stát, a nikoliv soukromý sektor. Kdyby to šlo, už by ho podniky samy uhradily. Petici podpořila také Asociace kuchařů a cukrářů ČR.

Ministr Bartoš nejdřív vyjádřil pochyby o tom, zda je to vhodná podpora v době, kdy vesnické hospody krachují a hledají se úspory. Chtěl také garance, že průvodce nebude hodnotit restaurace pouze v Praze, jak tomu bylo doposud. Šéfkuchaři vládě napsali, že průvodce má nově působit ve všech krajích, což bude mít vliv na turistický ruch a služby v regionech.

Pokud nebudou restaurace vidět, turisté se o nich nedozví

Foto: MapleHorizons, Pixabay, Pixabay License

"Michelin nehodnotí pouze luxusní restaurace, je to pouze špička ledovce. Hodnotí i restaurace za dobré jídlo za rozumné peníze. Takových restaurací je v krajích podle mého odhadu okolo 50. V každém kraji jsou skvělá gastronomická zařízení a zasloužila by si takto podpořit. Pokud ale nebudou vidět, těžko se o nich zahraniční turisté dozví," uvedl šéfkuchař Jan Knedla.

Poznamenal také, že pokud bude do Česka jezdit čím dál více turistů za kvalitním jídlem, bude se zvyšovat prestiž ČR, a ne jako destinace s levným pivem pro anglické turisty.

"Například do Kodaně a Dánska před deseti lety jezdil za jídlem úplný zlomek turistů. Během pár let se u nich objevilo velké množství restaurací s michelinským oceněním a rázem je z Dánska nejpopulárnější destinace a jejich restaurace jsou zarezervované na měsíce dopředu," dodal Knedla.