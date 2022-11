Černochová: Česko Ukrajincům nabízí základní vojenský výcvik

Česká armáda by mohla poskytnout Ukrajincům základní vojenský výcvik, Ukrajina má také zájem třeba o výcvik ženistů a dalších specializací. ČTK to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Příslušný návrh chce do Sněmovny předložit do konce roku. O výcviku vojáků jednala Černochová v pondělí v Kyjevě s ukrajinským ministrem obrany Oleksijem Reznikovem během společného zasedání zástupců české a ukrajinské vlády. Na potřebě připravit výcvikové mise pro ukrajinské vojáky se shodli ministři obrany zemí EU na srpnovém neformálním jednání v Praze. Podle Černochové následně jednotlivé země nabídly své možnosti, Česko po domluvě s vedením armády nabídlo na svém území zajištění základního výcviku pro ukrajinské brance či dobrovolníky. Ukrajina zároveň Českou republiku požádala o výcvik některých specializací, například ženistů nebo tzv. MEDEVAC, tedy evakuaci zraněných vojáků (Medical Evacuation).