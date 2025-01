Černochová chce pro armádu rychle novou vyhlášku o výstroji či stravování

Armáda připravuje novou výstrojní vyhlášku, která se vedle vojenské výstroje týká i přepravy nebo stravování vojáků. Nyní platí vyhláška z roku 1999, která v současné době již nevyhovuje. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) proto chce, aby nová vyhláška platila co nejdříve. Mohlo by to být ještě v tomto roce. ČTK o tom dnes informoval mluvčí ministerstva David Šíma.

Podoba nové vyhlášky se řeší už do roku 2022. Podle Černochové je to příliš dlouho. "Frustrace vojáků, kteří novou podobu s očekáváním vyhlížejí, se stále více prohlubuje. Uložila jsem proto armádě doložit informace ke stavům skladů vojenské výstroje a zároveň i stav nové vyhlášky, abychom identifikovali, kde a proč se její dokončení zadrhlo," uvedla ministryně.