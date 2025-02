Černochová: Nové cíle NATO budou pro ČR znamenat mnohem vyšší nároky

Nové cíle výstavby schopností Severoatlantické aliance (NATO) budou pro Českou republiku znamenat mnohem vyšší nároky, které se odrazí i ve financování. V rozhovoru s ČTK to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko podle ní proto musí směřovat ke třem procentům hrubého domácího produktu (HDP) výdajů na obranu. Debatovat o plnění závazků členských států se podle Černochové bude na červnovém summitu NATO v Haagu, akce bude také prvním větším setkáním s novou americkou administrativou po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nákup tanků Leopard 2A8 pro českou armádu by chtěla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) stihnout do konce svého mandátu. Na projekt je podle ní potřeba ještě zajistit peníze, je ale přesvědčená, že se v krátké době podaří nalézt řešení a tanky bude možné pořídit. Do podzimních voleb by chtěla stihnout také dojednání prodloužení pronájmu švédských letounů Gripen, záležet ale bude na výsledcích vyjednávání.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) chce, aby agentura personalistiky české armády více zjišťovala individuální důvody vojáků, kteří z armády odcházejí. Černochová to řekla v rozhovoru s ČTK. V loňském roce resort obrany přijal 1817 lidí, armádu opustilo 1467 osob, uvedla. Čistý přírůstek byl 350 lidí.