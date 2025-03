Černochová: Obnovení základní vojenské služby v Česku je nereálné

Obnovení základní vojenské služby je podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) nereálné, neboť pro to nejsou materiální ani personální podmínky. Zachována ale zůstává branná povinnost, která se týká občanů do 60 let věku, uvedla dnes ministryně v Senátu. Reagovala tak na vystoupení lidoveckého senátora a někdejšího vicepremiéra Jiřího Čunka, podle něhož je znovuzavedení základní vojenské služby žádoucí.

Stát podle Černochové nedisponuje materiálními prostředky, nemá dostatek kasáren ani instruktory, kteří by byli schopni brance vycvičit. Pokládá za potřebnější posílit stav profesionální armády a dobrovolných záloh. "Pokud někdo chce bránit svoji vlast, tak je to jeho svobodné rozhodnutí," podotkla.

Čunek svou vizi zdůvodnil příkladem Izraele a také tím, že mladí nejsou zvyklí někoho poslouchat a není jistá jejich ochota bojovat. Ministryně namítla, že obnovení základní vojenské služby, která byla zrušena v roce 2004, by to nespasilo. "Někoho poslechnout vás nemůže naučit vojna, to vás musí naučit rodina," uvedla Černochová.