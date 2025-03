Češi podle průzkumu podporují mise do vesmíru a kosmický výzkum

Téměř 70 procent Čechů míní, že je potřeba aktivně podporovat vesmírné mise, včetně vyslání vlastního astronauta do vesmíru. Stejné množství dotázaných věří v to, že účast českého astronauta v misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) může motivovat mladé lidi ke studiu technických a přírodovědných oborů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos, který si nechalo vypracovat ministerstvo dopravy. Informovalo o tom dnes v tiskové zprávě.

Čtyři z pěti Čechů by považovalo cestu českého astronauta do vesmíru za smysluplnou, pokud by se zabýval vědeckými experimenty s přínosem pro medicínu, nové technologie nebo ochranu životního prostředí. Téměř 80 procent lidí uvedlo, že vyslání českého astronauta na ISS by zvýšilo prestiž Česka na mezinárodní scéně. Současným českým členem záložního oddílu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) je Aleš Svoboda, armádní bojový pilot, který teď absolvuje výcvik pro astronauty.