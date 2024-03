Česká Kamenice se po desítkách let opět pyšní orlojem se skleněnými figurkami

Česká Kamenice na Děčínsku se po desítkách let opět pyšní orlojem se skleněnými figurkami. Na domě v Nerudově ulici s číslem popisným 241 fungoval do konce druhé světové války, do odsunu původních obyvatel města. Pak začal chátrat a byl odstraněn. Loni se objevila jedinečná příležitost orloj obnovit. Soukromý vlastník domu s návratem pamětihodnosti souhlasil a město s ním mohlo uzavřít smlouvu. Starosta Jan Papajanovský (STAN) dnes ČTK řekl, že jde zřejmě o jedinou smlouvu o zřízení věcného břemene v podobě orloje v zemi.

Orloj se na dům v památkové zóně vrátil hlavně díky veřejnosti. Ve veřejné sbírce se vybralo zhruba 450.000 korun. Další peníze přispělo město, část pokryla dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Papajanovský uvedl, že náklady dosáhly téměř milion korun. Spuštění orloje dnes odpoledne sledoval dav lidí.

Instalaci orloje na dům měla na starost firma Prokop a syn z nedalekých Ludvíkovic, která opravila fasádu a zámečníci jí dodali pohonný mechanismus včetně osvětlení a spínání, uvedl Pavel Bumba, ředitel firmy Prokop. Doplnil, že sochaři měli na vytvoření figurek pouze měsíc a dodali je až ve čtvrtek. "Termínově to bylo dost na knop, takže to bylo trošku stresující," dodal.