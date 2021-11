Brněnský orloj. Nejkurióznější české hodiny, kde si můžete ulovit kuličku

Oldřich Rujbr | Foto: ČT24

Dílo autorů Oldřicha Rujbra a Petra Kameníka bylo odhaleno u příležitosti 365. výročí odolání města Brna švédskému obléhání v době třicetileté války. Také proto má multifunkční hodinový stroj tvar dělostřelecké střely.

Brněnský orloj | Foto: Radler59, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Je považován za nejkontroverznější brněnskou uměleckou instalaci. Ještě před spuštěním provozu vyvolal žulový monument mezi Brňany velké polemiky. Předmětem diskusí byla nejen pořizovací cena - dvanáct milionů korun i to, že zjistit z něj přesný čas je velmi obtížné, ale hlavně patřičnost takto moderního díla do historické zástavby.

„Nejvíc mi vadí, že to vypadá jako zapíchnutá bomba - ponuře, tragicky a nepozitivně," uvedl jeden z respondentů ankety, kterou si nechalo vypracovat město Brno po roce odhalení. „Hyzdí to Brno, je to hnusné. Tvarem připomíná jiné věci, než by měl. Černá ovce Brna,“ uvádějí někteří Brňané na sociálních sítích.

Polovině lidí se ale moderní dílo líbí. "Aspoň máme něco, co jiná města nemají,"uvádějí.

Petr Kameník různé reakce chápe. Připomíná, že časostroj má tvar obelisku, který provokuje lidi po tisíce let. "Každý v něm vidí, co chce. Je skvělé, že o něm lidé mluví, protože je to na nich, jak ho nazvat. Všechno potřebuje své jméno a lidé přicházejí s vlastními nápady," řekl.

Do nitra brněnského orloje se běžný návštěvník nepodívá | Foto: ČT24

Jiné tempo

Jeden z otvorů, kterým vypadávají kuličky | Foto: Hana Ondryášová, Český rozhlas

Časostroj je řízen naprosto přesným signálem z Frankfurtu, přesný čas z něj ale pozná asi málokdo, a to i přesto, že je u něj návod, jak to zjistit. Autoři prý chtěli dát času filozofický rozměr.

"Hodiny jsou na místě, kde má čas jiné tempo. V historickém centru města, kde by se lidé mohli chtít zastavit a popovídat si nebo se jen tak poflakovat po náměstí, si myslím, že by se čas měl měřit jinak. Nemluvě o tom, že čas měří, i když je trochu komplikované na to přijít," uvedl Petr Kameník.

Část orloje, kde je vidět čas | Foto: ČT24

Každopádně se ale s jistotou se dá poznat, že se blíží jedenáctá dopoledne. V tuto hodinu - podle pověsti Brňané nechali zvonit poledne o hodinu dříve, když se dozvěděli, že Švédové právě v poledne obléhání města ukončí – se totiž po vnitřním obvodu časostroje začne kutálet skleněná kulička.

Chyťte si kuličku

Skleněná kulička z brněnského orloje | Foto: ČT24

Tuto brněnskou skleněnku si pak mohou lidé chytit v jednom ze otvorů na obvodu. Navíc při její cestě se rozeznívají orchestrální trubicové zvony, které jsou umístěny uvnitř vnitřního mechanismu hodinového stroje. Orloj tak bývá pravidelně několik desítek minut před jedenáctou obklopen lidmi čekajícími na nevšední suvenýr u čtyř otvorů.

Série kuliček z adventního období | Foto: Hana Ondryášová, Český rozhlas

„Každý otvor je jiný a ze kterého kulička vypadne se dopředu neví. Tento je nejmenší. Při pohledu dovnitř je vidět ohnutý drát. To chce dát dovnitř tenkou ruku pod ten oblouček. Protože uprostřed se kulička vrací zpátky. Kdo má silnou ruku, ať sem ani nechodí,“ říká jeden z chytačů na brněnském náměstí.

Při zvláštních příležitostech vydává časostroj kuličky častěji. Běžně je skleněnka v barvách města Brna, při různých příležitostech ale město nechává vyrobit zvláštní série. O Vánocích tak z orloje padaly kuličky s andělem, při výročí narození otce genetiky Gregora Johanna Mendela byly zelené a při Dnech Brna zase tmavé.

Kuličky jsou ruční práce, vyrobila je sklárna v malé vesničce Karlov na Vysočině u Žďáru nad Sázavou.

