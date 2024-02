České organizace daly za dva roky na pomoc Ukrajině miliardy korun

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu pomohly české humanitární organizace milionům Ukrajinců přímo na Ukrajině i těm, kteří uprchli do Česka. Na pomoc vynaložily miliardy korun, které získaly ve sbírkách. Vyplývá to z informací, které zveřejnily organizace Člověk s tísni a ADRA. Podrobnější informace poskytovatelé pomoci na Ukrajině zveřejní ve čtvrtek dopoledne na tiskové konferenci. O víkendu uplynou od začátku ruské invaze dva roky, v následujících dnech se chystají akce po celém Česku. Člověk v tísni na pomoc Ukrajině vynaložil téměř 4,7 miliardy korun, které vybral od více než půl milionu dárců. Organizace má na Ukrajině přes 500 pracovníků. "Doručujeme s partnerskými organizacemi vodu a potravinové balíčky poblíž frontových linií, opravujeme domy, pomáháme vnitřním uprchlíkům v kolektivních centrech na západě země. Podporujeme ale také nezávislá média nebo pomáháme dokumentovat válečné zločiny," uvedla dnes organizace v tiskové zprávě. V Česku se zaměřuje na ty uprchlíky, kteří nemají dostatek zdrojů, nemohou pracovat, mají problémy se zdravím nebo o někoho pečují. Celkem pracovníci Člověka s tísni pomohli více než dvěma milionům Ukrajinců. "Pokračujeme a jsme připraveni pokračovat tak dlouho, jak to bude potřeba," řekl ředitel organizace Šimon Pánek. Dalším asi 313.000 lidí pomohla organizace ADRA, která od dárců na tyto účely obdržela 250 milionů korun. "Naše pomoc se v průběhu měsíců mění podle aktuálních potřeb lidí. V prvních měsících šlo především o akutní humanitární pomoc pro statisíce uprchlíků, nyní se více zaměřujeme na aktivity dlouhodobějšího charakteru, jako je obnova infrastruktury, opravy domů, podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené apod.," uvedl Andrej Arvensis, vedoucí oddělení zahraničních projektů ADRA.