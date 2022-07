České školy v zahraničí by uvítaly možnost nabízet i výuku na dálku

České školy v zahraničí by uvítaly, kdyby se do jejich výuky mohly zapojovat děti i na dálku. Distanční vzdělávání v době covidu-19 umožnilo účastnit se ve výuce v češtině i žákům z odlehlejších míst ciziny, nyní už tento způsob vzdělávání ale český stát oficiálně neuznává, a řada českých dětí tak přišla o možnost dostat i v zahraničí české vysvědčení. Na konferenci českých škol v zahraničí na ministerstvu zahraničí to řekla předsedkyně spolku Česká škola bez hranic Lucie Slavíková-Boucher. Ministerstvo školství by podle vedoucího oddělení základního vzdělávání Svatopluka Pohořelého chtělo do budoucna upravit zákon tak, aby výuka na dálku byla v některých případech možná. Díky výuce on-line v době opatření proti epidemii covidu-19 podle Slavíkové-Boucher v některých českých školách v zahraničí velmi vzrostl počet žáků. Jmenovala například školu v Londýně, kde se v češtině vzdělává nejvíc dětí. To, že se nyní on-line výuka v souladu s českým zákonem už neposkytuje, ale podle ní některé vylučuje, protože třeba bydlí daleko. I když jim školy mohou dál poskytovat výuku on-line, jde už o neoficiální aktivitu, při které děti zůstanou bez vysvědčení, řekla Slavíková-Boucher. Pohořelý připomněl, že ministerstvo školství už dříve začalo v základních a středních školách v Česku ověřovat, za jakých podmínek by mohla být distanční výuka běžně výhodná. Až parametry ujasní, chtěl by je úřad zařadit do školského zákona, aby se výuka na dálku mohla využívat. Týkalo by se to pak nejen škol v ČR, ale i v zahraničí, řekl. Dodal, že ověřování systému by mělo skončit příští rok.

Děti žijící v zahraničí podle Slavíkové-Boucher narážejí i na další problémy v souvislosti s českým školským systémem. Potíž podle ní mají třeba tehdy, když chtějí po návratu do Česka studovat střední školu. Pokud se žák aspoň čtyři roky v posledních osmi letech vzdělával v zahraničí, má právo na úpravu podmínek u maturitního testu z češtiny. To ale podle Slavíkové-Boucher jako úleva často nestačí. Rodiče podle ní často odrazují i podmínky přijímacích zkoušek, a zůstávají proto s dětmi raději nakonec v zahraničí. Česko tak podle ní přichází o schopné lidi. Podotkla, že většina žáků českých škol v zahraničí jsou čeští občané a stát by se o ně měl zajímat.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka počet českých škol bez hranic přibývá. Ve světě jich je nyní až 130, přičemž první vznikla před zhruba 20 lety v Paříži, řekl. Do těchto škol chodí v současnosti asi 3800 žáků. Největší česká škola v zahraničí je v Londýně. "Od roku 2009 do roku 2021 tam školou prošlo 2470 žáků a asi 1000 žáků je tam zapojeno do aktivity on-line," uvedl. Ministerstvo zahraničí dává podle Smolka na podporu českého školství v zahraničí 18 milionů korun. Z rozpočtu ministerstva školství na ně jde 6,4 milionu, zatímco v roce 2011 to bylo 2,1 milionu, doplnil náměstek resortu školství Václav Velčovský. Úřad podle něj nyní podporuje 43 českých škol v zahraničí.