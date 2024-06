Českem se prohnala silná bouře, kroupy měly až 8 cm

V bouřkách, které přes Česko postupovaly v pátek navečer a v noci na dnešek, se vyskytovaly kroupy velké až osm centimetrů, výrazné nárazy větru a také intenzivní srážky. Hasiči měli kvůli bouřkám přes 1000 výjezdů, bez dodávek elektřiny bylo dnes ráno kolem 30.000 domácností. Nejhorší byla situace v Moravskoslezském, Jihomoravském a Libereckém kraji.

Nejvyšší náraz větru meteorologové zaznamenali na letišti v Mošnově, a to skoro 100 kilometrů za hodinu. Nejvíce zásahů hasičů si vyžádaly popadané stromy a větve, v Brně to bylo po vydatném dešti také čerpání vody ze zatopených sklepů, podzemních garáží a také velkých lagun na silnicích. Objevily se například v Jedovnické a Hradecké ulici v Brně, voda natekla i do Janáčkova divadla. Podle meteorologů byly srážky v Brně mimořádně intenzivní. "Na stanici Brno-Žabovřesky spadlo za deset minut 25 milimetrů srážek. Celkem zaznamenala tato stanice jen během večerních intenzivních bouřek dokonce 79,3 milimetru," uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku. Na Znojemsku zase padaly kroupy o velikosti až osmi centimetrů. Voda zaplavila také Punkevní jeskyně, které proto dnes zůstaly uzavřené pro turisty. Další dny zatím nelze odhadnout, informovala Správa jeskyní na sociálních sítích.