Česko dál sleduje situaci v Rusku. Čechům bezprostřední nebezpečí nehrozí, uvedla ministryně obrany

Situaci v Rusku dál sleduje také česká armáda a diplomacie. S náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou a v sobotu jednala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Schůzky se zúčastnili také zástupci Vojenského zpravodajství. „V současné době nehrozí českým občanům žádné bezprostřední nebezpečí,“ řekla po jednání ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Situace podle ní ukazuje, že režim v Rusku není vůbec tak silný a pevný, jak se snaží tvrdit propaganda prezidenta Putina a po třiceti letech opět míří ruské tanky na Moskvu. „Teď budeme čekat na další vývoj a hlavně na to, jak se zachovají představitelé ruského ministerstva obrany. To je si v tuto chvíli to nejdůležitější,“ řekla. Černochová zároveň dodala, že informace z Ruska jsou nespolehlivé a musí se ověřovat z několika zdrojů.

Česká diplomacie kvůli situaci důrazně varuje před cestami do Ruska. Podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) má teď Česko jen omezené možnosti pomoci českým občanům v Rusku.

Ruský prezident Vladimir Putin v posledních hodinách čelí vzpouře žoldnéřů wagnerovců. Jejich šéf Jevgenij Prigožin v pátek vystupňoval svůj dlouhotrvající spor s ruským ministerstvem obrany a vyzval k odstranění vojenského velení v Moskvě. Wagnerovci dnes operovali v Rostově na Donu na jihozápadě Ruska a Prigožin hovoří o tažení do ruské metropole. Putin jej mezitím nepřímo označil za zrádce a slíbil, že povstání potlačí.