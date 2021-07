Česko daruje Tunisku přes 250.000 roušek a 50.000 respirátorů FFP2

Česká republika daruje ze zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) 256.000 roušek a 50.490 respirátorů třídy FFP2 Tunisku, které se potýká s rostoucím počtem případů koronaviru. Vyplývá to z materiálu, který by v nejbližší době měla projednat vláda. Tunisko požádalo o pomoc Evropskou unii. Dar odpovídá hodnotě zhruba 5,7 milionu korun. Přeprava do Tuniska a předání daru bude zajištěno ministerstvem zahraničí pozemní cestou. Zdravotnický systém v africké zemi v poslední době kolaboval.

České ministerstvo zdravotnictví důrazně nedoporučuje do Tuniska cestovat. Země patří mezi státy s extrémní mírou rizika nákazy. Při návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test a následně setrvat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.