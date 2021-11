Česko kvůli rostoucímu počtu nakažených přejde na takzvaný bavorský model

Česko má rekordní počet nově nakažených koronavirem - hygienici v úterý evidovali přes 22 a půl tisíce nových případů. To je nejvíc od začátku epidemie. Vláda proto bude ve čtvrtek jednat o zpřísnění epidemických opatření. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) ve středu odpoledne oznámil, že chce zavést v boji s pandemií takzvaný bavorský model. Pokud ho vláda ve čtvrtek schválí, tak v Česku už nebude od pondělí možné prokázat se při hromadných akcích, ve službách, hotelích a restauracích antigenními testy a samotesty. „Je to poslední šance, jak prožít relativně klidné Vánoce,“ řekl na tiskové konferenci. Výjimku budou mít mladí ve věku od 12 do 18 let a kontraindikované osoby, kteří se mohou prokázat PCR testy. Hrazených jich budou mít pět. Ve zdravotnických zařízeních bude možné využít antigenní testy. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová doplnila, že dětí do 12 let se nová pravidla netýkají. Ministr v demisi lidi vyzval, aby se vyhýbali velkým kolektivům a maximálně omezili kontakty. Organizátorům akcí, zejména firemních vánočních večírků, doporučil, aby je odložili. I na venkovních akcích, jako jsou vánoční trhy, by lidé měli nosit respirátory a dodržovat rozestupy. Firmy by měly od zaměstnanců vyžadovat covidové certifikáty a umožnit práci z domova.

Adam Vojtěch a tiskové konferenci také odmítl tvrzení, že se nynější vláda bojí přijímat opatření proti šíření covidu a bála se rozhodovat. Řekl to v reakci na dopolední kritická slova představitelů nastupující vládní koalice. Prohlásil mimo jiné, že má plné zuby politizace covidu. Ministerstvo podle něj už nebude čekat na to, až se k navrhovaným opatřením vyjádří AntiCovid tým dosavadních opozičních stran.