Česko nepůjde rakouskou cestou. Vláda schválila krizové ošetřovné a bonusy pro lidi v karanténě

Adam Vojtěch | Foto: Vít Šimánek, ČTK

Ti se testům musejí podrobit. Týká se to i živnostníků. Nebude se vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. "Jejich testování není zdůvodnitelné," řekl Vojtěch. Podniky budou moci k testování použít antigenní testy, včetně samotestovacích sad.



Firmy jsou podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) na testování připravené, část jich testovala nepřetržitě. Problém není ani s nedostatkem testů. Distributoři jich mají momentálně na skladě tři miliony, což by podle Havlíčka mělo stačit na 14 dnů.

Česko nepůjde rakouskou cestou

Negativní testy na koronavirus už nebudou v oblasti služeb postačovat | Ilustrační foto: ČT24

Česká republika nebude následovat příklad Rakouska, které vyhlásilo plošnou uzávěru a povinné očkování proti covidu-19. Na tiskové konferenci to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).



Negativní testy na koronavirus se v ČR od pondělí už nebudou uznávat až na výjimky jako covidový certifikát. Například u kadeřníka, v restauracích, v hotelech, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvách památek a muzeí se lidé budou muset prokázat kompletním očkováním proti covidu-19, nebo tím, že nemoc v posledním půlroce prodělali.

Na služební cestě i s PCR testem

Neočkovaní lidé na služební cestě, cestující za lékařem nebo v jiném nezbytném případě se budou v ubytovacích službách moci prokázat PCR testem, dodal ministr Vojtěch. Tyto cesty lze podle něj naplánovat, na rozdíl od návštěvy v nemocnici, kde se budou lidé moci nadále prokazovat i antigenním testem.

Ilustrační foto: Matěj Skalický, Český rozhlas

K udělení výjimky pro lidi na služebních cestách vládu ve čtvrtek vyzvala Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR). Pokud by se nemohli ubytovat lidé cestující za prací, ochromilo by to podle ní činnost firem. Ubytovací provozy evidují podle Asociace propady rušení rezervací za poslední týden až o třetinu.

Vláda schválila návrhy krizového ošetřovného a bonusy pro lidi v karanténě

Ministři schválili návrhy na zavedení krizového ošetřovného ve výši 80 procent základu výdělku a také příspěvek až 370 korun za den k náhradě mzdy či platu pro lidi v karanténě. Na twitteru to oznámila ministryně práce v demisi Jana Maláčová (ČSSD).

Jana Maláčová | Foto: Úřad vlády ČR

Novely musí je ještě přijmout Sněmovna a Senát a podepsat prezident, aby začaly platit. Obě podpory by se měly podle návrhu vyplácet zpětně od listopadu. "Je třeba oboje projednat v legislativní nouzi, aby vše začalo platit co nejdříve," uvedla ministryně.

Podle návrhu by se pobírání ošetřovného při nařízeném uzavření tříd či škol mělo prodloužit z běžných devíti dnů na celou dobu karantény.

Vláda schválila pravidelné plošné testování ve školách

Robert Plaga | Foto: ČT24

Vláda schválila pravidelné plošné testování v základních a středních školách. Konat se bude každé pondělí. Na twitteru to uvedl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Plošné testování ve školách avizoval již po čtvrtečním jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že by mělo pokračovat do konce února.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) již ve čtvrtek uvedl, že stát pro školy zajistí antigenní testy a očkovaní se testovat nebudou.

Ilustrační foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

V části škol se testovalo už od začátku listopadu. V pondělí 1. listopadu odhalily testy v osmi okresech asi 700 pozitivně testovaných. O týden později se testovalo v 31 okresech a nákaz bylo 3423, z nich více než tři čtvrtiny byly na základních školách.

Kontraindikace k očkování bude v aplikaci Tečka

Foto: Radio Prague International

Aplikace Tečka pro covid certifikáty bude podle Vojtěcha upravena, aby bylo možné prokázat kontraindikaci k očkování. Do systému ji musí zanést lékař.

Úřady by měly kvůli epidemii covidu-19 co nejvíce využívat práci z domova, řekl premiér Andrej Babiš (ANO).