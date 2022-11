Česko opět pozve účastnické státy OBSE k pozorování prezidentských voleb

Česko v souladu s politickými závazky pozve mimo jiné další účastnické státy Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) k pozorování lednových prezidentských voleb. Naposledy OBSE vyslalo omezenou misi do České republiky loni na pozorování sněmovních voleb. Vyplývá to z materiálu ministerstva zahraničí, který minulý týden schválila vláda. Kromě účastnických států OBSE budou prostřednictvím dopisu stálého představitele ČR při OBSE pozvány Úřad pro demokratické instituce a lidská práva OBSE (ODIHR) a Parlamentní shromáždění OBSE. Od roku 2004 pozvalo Česko OBSE na pozorování všech voleb do Sněmovny, prezidentských voleb a voleb do Evropského parlamentu. Pozorovatelé z OBSE byli v Česku kromě loňska i v letech 2017 a 2010 během sněmovních voleb, předtím v roce 2006 na sněmovních volbách nebyli. Přijeli se podívat také na prezidentské volby v roce 2013 a volby do Evropského parlamentu v roce 2009, nechyběli ani na parlamentních volbách v roce 2002 a 1998. Na všech českých volbách ale nejsou přítomni. Podle ministerstva lze očekávat, že ODIHR nedoporučí vyslání řádné volební pozorovatelské mise složené z dlouhodobých i krátkodobých pozorovatelů, ale maximálně vyslání týmu několika expertů. Takzvaný core team nevykonává řádné volební pozorovatelství, ale komunikuje s ústředními orgány státní správy nebo soudy odpovědnými za případné žaloby spojené s volbami.