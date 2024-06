Česko, Polsko a Německo napsaly EK kvůli financím pro ukrajinské uprchlíky

Česko, Polsko a Německo zaslaly dopis šéfce Evropské komise, ve kterém žádají, aby Evropská unie dávala více peněz do zemí, které hostí velké množství ukrajinských uprchlíků. V Bruselu to uvedl německý kancléř Olaf Scholz. Dopis zdůrazňuje, že tyto tři země mají na svém území více než polovinu ukrajinských uprchlíků, i proto by měla Evropa těmto zemím poskytovat zvláštní finanční příspěvek, zvláště na podporu sociální péče, bydlení či vzdělávání. "Kapacity našich zemí jsou napjaté: více než 50 procent ukrajinských uprchlíků, kteří vstoupili do Evropské unie, žije v Německu, v Polsku a v České republice," píší v dopise, který má ČTK k dispozici, německý kancléř Olaf Scholz, polský premiér Donald Tusk a český premiér Petr Fiala. Členské státy tak podle nich čelí nerovnoměrným výzvám s ohledem na velikost své populace. "To není slučitelné se společným cílem spravedlivě sdílet břemeno přijímání uprchlíků z Ukrajiny a jeho důsledky. Je tedy potřeba dodatečná - s ohledem na skutečné výdaje - značná finanční pomoc z fondů současného víceletého finančního rámce na roky 2021 až 2027," uvádí se v dopise.