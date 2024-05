Česku hrozí pokuta deset miliard korun, pokud se neschválí zákon o dostupném bydlení

Vláda by se měla příští středu vrátit k zákonu o podpoře bydlení. Uvedl to ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Kabinet normu projednával už tuto středu, kvůli neshodě mezi ministry ale jednání přerušil. Část z nich by raději zákon projednala s krajskými partnery. Státu přitom nezbývá moc času. Jestli se zákon nestihne včas schválit, přijde Česko o deset miliard korun z Národního plánu obnovy. Rozpory panují také ohledně vzniku nových úřednických míst. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS je vůči jejich vytváření skeptický, zatímco podle ministra Baroše je to dobrá strategie. Tvrdí, že zákon zastaví přibývání lidí čerpající příspěvek na bydlení, a tím pádem se zastaví i růst státních výdajů.