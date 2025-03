Česku nyní podle vládních právníků chybí převést do právního řádu 13 směrnic EU

České republice podle vládních právníků aktuálně chybí převést do právního řádu 13 směrnic EU, přičemž ke konci letošního ledna jich bylo sedm. V roce voleb do Sněmovny se tento počet tradičně zvýší, řekl dnes senátorům z výboru pro záležitosti EU místopředseda Legislativní rady vlády Jan Kněžínek. V minulém volebním roce 2021 se transpoziční deficit vyšplhal na tři desítky směrnic, za jejichž včasné nepřevzetí Česku hrozí mnohamilionové sankce. Celkově bylo Soudním dvorem EU do konce loňského listopadu podle Kněžínka vedeno proti Česku 53 řízení pro nesplnění povinnosti, což je o šest řízení méně než v roce předcházejícím. U většiny směrnic má ČR zpoždění s jejich zaváděním v řádu několika měsíců, maximálně jednoho roku. Většina chybějících norem s návazností na unijní právo byla ke konci loňského listopadu předložena Parlamentu ke schválení, tři vláda ještě připravovala. Kromě nich je třeba přijmout další čtyři desítky zákonů kvůli směrnicím, u nichž transpoziční lhůta končí převážně letos a v dalších letech.