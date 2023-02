Český velvyslanec v Polsku Dürr dnes náhle zemřel

Dnes náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do České republiky. Následně se ale do Polska k práci vrátil. Soustrast pozůstalým vyjádřili mimo jiné polský premiér Mateusz Morawiecki či ministr zahraničí Zbigniew Rau.

"Těžko se vyrovnávám se zprávou, že odešel jeden z nejtalentovanějších českých diplomatů Jakub Dürr. Je mi to ohromně líto a v myšlenkách jsem s jeho rodinou a blízkými," napsal ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). "S velkým zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí Jakuba Dürra, českého velvyslance v Polsku. Skvělý diplomat, tvrdě pracoval pro polsko-české vztahy. Zemřel tak náhle, v tak mladém věku. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Odpočívej v pokoji," napsal na twitteru polský premiér Morawiecki.