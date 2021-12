Čeští krajané v Chorvatsku přestavili vánoční lahůdky i tradice. Vánoční punč by si Chorvaté rádi osvojili

Foto: Česká beseda Daruvar

Letos projevili obyvatelé města Daruvar, kde žije největší část z nich, zájem poznat české vánoční zvyky. V tamním zámku se tedy sešli Češi z různých krajanských sdružení a předvedli chorvatským spoluobčanům, jaké jsou nebo bývaly vánoční tradice v Česku.

Přípravy na prezentaci českých vánočních zvyků začaly v Českém domě v Daruvaru, kde se sešli členové Českých besed z různých vesnic a městeček a vyráběli ozdoby na vánoční stromky, věnce a různé dekorace. Samotné předvádění českých Vánoc se pak odehrálo v muzeu v Daruvarském zámku. Vypráví o tom učitelka České školy v Daruvaru Svjetluška Prokopičová.

"Několik sdružení, tedy Českých besed, na jednom místě ukázalo své výrobky, cukroví, nápoje, zvyky a ozdoby. Zpívaly se koledy a tančilo se."

Foto: Česká beseda Daruvar

Krajané nabídli vanilkové rohlíčky i vánočky

Foto: Česká beseda Daruvar

Ve skoro tříhodinovém programu ukázali čeští krajané chorvatským sousedům některé české tradice a připravili ochutnávku českých vánočních dobrot.

"Ukázali jsme, co jsme zdědili od předků. Nedodržujeme všechno, ale něco ano. Třeba krájení jablíčka, setí pšenice. To dělají i Chorvaté. Ukázali jsme zdobení stromečku perníkem, pouštění lodiček po vodě, nabídli jsme několik vánoček, vanilkové rohlíčky, biskupský chlebíček."

Chorvatům se líbila příprava vánočního punče

Foto: Česká beseda Daruvar

Chorvaté se seznámili i s tím, že v českých rodinách v Chorvatsku se ke štědrovečerní večeři podává houbová polévka, kapr a fazolový salát.

"U stolu se zůstává při večeři až do samého konce. Potom se ty zbytky, zvlášť na vesnicích, nesou zvířatům do chléva, do kurníku. Hází se do studny, aby byla voda, hází se do ohně, aby byl oheň sluha a ne hospodář."

Velmi populární mezi návštěvníky prezentace českých Vánoc v zámeckém muzeu v Daruvaru byla podle paní Svjetlušky Prokopičové také příprava vánočního punče. Tuto tradici by si prý Chorvaté rádi vypůjčili a osvojili.