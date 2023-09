Čeští tenisté vstoupí do Davisova poháru klíčovým utkáním s oslabeným Španělskem

Čeští tenisté vstoupí ve středu do finálového turnaje Davisova poháru a hned v úvodu je čeká zřejmě klíčový souboj o postup ze skupiny C. Ve Valencii vyzvou domácí výběr Španělska, které se musí obejít bez druhého hráče světa a wimbledonského vítěze Carlose Alcaraze. Tým kapitána Davida Ferrera se však bude moci spolehnout na podporu devíti tisíc fanoušků v hledišti. Utkání začne v 15:00. "Myslím, že to bude klíčový zápas," řekl kapitán Jaroslav Navrátil, jehož tým se ve Španělsku představí po téměř čtrnácti letech. Tehdy ve finále Davis Cupu utržil porážku 0:5. "Když jsme hráli v Barceloně v roce 2009, tak bylo publikum celkem sportovní. Není jako srbské nebo argentinské. Diváci budou fandit domácím, ale kluci už jsou zvyklí. Posledních pět let jsme prakticky nehráli v domácím prostředí," řekl novinářům kapitán Jaroslav Navrátil. Češi jsou ve finálovém turnaji Davisova poháru po dvou letech, v roce 2021 nestačili na Velkou Británii a Francii. Letos se mezi elitu probojovali díky únorové kvalifikaci, v níž zvítězili v Portugalsku 3:1. Se Španělskem se utkají po devíti letech.