Čeští záchranáři se vrátili z Turecka domů. Čekalo je radostné přivítání

Desítky rodinných příslušníků emotivně vítaly na letišti v Mošnově na Novojičínsku české záchranáře, kteří pomáhali v tureckém městě Adiyaman s následky ničivého zemětřesení s mnoha oběťmi. Nechyběly transparenty i slzy dojetí. Záchranáři shodně popsali, že mise byla náročná a český tým odvedl velmi dobrou práci. Ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.

"Pocity (po návratu) jsou určitě radostné. Jsem s rodinou. Budu doma. Máme to všechno za sebou a můžeme na sebe být hrdí. Člověk nikdy nezažil takové velké zoufalství a takové stavy, které tam ti lidé prožívají. To se nedá představit, ani vysvětlit," řekl novinářům vedoucí skupiny psovodů Petr Klega.

Podle něj se ukázalo, že takzvaný USAR (Urban Search and Rescue) tým byl velmi dobře připraven, i když vždy je co zlepšovat. "Nesetkali jsme se s ničím, co by nás nějak výrazně překvapilo. Připraveni jsme byli. Nicméně byl to ostrý zásah, pro mě osobně v takovém rozsahu jedinečný a první," uvedl Klega. Těší se hlavně na odpočinek, který nyní dopřeje i své čtyřnohé psí parťačce Terezce.

Podle vedoucí českého týmu Jiřího Němčíka byla mise zcela mimořádná. "Jsem rád, že jsme udělali kus dobré práce, která byla oceněna nejenom v Turecku, ale měli jsme odezvu i z České republiky. Pro mě jako velitele týmu je ta nejdůležitější věc, že jsme se všichni vrátili ve zdraví. To, s čím se ti kluci setkávali v sutinách, nebylo nic, co byste chtěli vidět nebo co by kdokoliv z nás chtěl vidět. Jsme profesionální hasiči, ale to množství, ten tlak a ty podmínky byly enormní ," uvedl Němčík.