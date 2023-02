Čeští hasiči vyprostili pátý den po ničivém zemětřesní v Turecku dva živé lidi. Oznámil to mluvčí hasičů Jakub Kozák. Další přeživší ženu zachránil z trosek jiný zahraniční tým poté, co ji objevil a vyštěkal český pes Terezka. Jsou to první přeživší, které zachránil český USAR tým. Ten zatím v troskách budov ve městě Adiyaman našel 20 obětí.