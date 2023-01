Cestující z Číny do ČR se budou muset před letem prokázat negativním testem

Cestující z Číny do Česka se budou muset před nástupem do letadla prokázat negativním testem na covid, povinnost nebude platit pro Čechy a jejich rodinné příslušníky. Ministerstvo zdravotnictví (MZd) informovalo, že povinnost zavádí od pondělí 16. ledna. Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob na dotaz ČTK doplnil, že kontrolovat povinnost budou letecké společnosti podle cílové destinace cestujících.

Test může být metodou PCR i antigenní, výsledek nesmí být starší než 48 hodin před odletem. Povinnost se vztahuje na osoby, které v Číně pobývaly v posledních 14 dnech více než 12 hodin. Kromě českých občanů mají výjimku také občané EU s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a jejich rodinných příslušníků. Test nemusí předkládat ani personál letadla a držitelé diplomatického pasu.

Od neděle 8. ledna platí stejná povinnost pro Čechy cestující do Číny, zavedly ji čínské úřady. Ty ale trvají na testu metodou PCR do 48 hodin před nástupem na palubu letadla. Ministerstvo zahraničí doporučuje cesty do Číny zvážit a cestovat pouze v nejnutnějších případech. "Důvodem jsou výrazné komplikace spojené se zajištěním případné lékařské péče poté, co bylo zrušeno striktní uplatňování nulové tolerance vůči šíření nemoci Covid-19 počátkem prosince 2022," uvedlo ministerstvo na webu.