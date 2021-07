Cesty na prázdniny komplikuje D1, od sobotní noci část zcela uzavřená

Na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem je řada zúžení. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého se bude přes prázdniny rekonstruovat 41 kilometrů D1 ve čtyřech úsecích. K tomu o tomto víkendu čeká motoristy jedoucí z Prahy další překážka, protože od sobotního do pondělního večera bude dálnice mezi 21. a 41. kilometrem uzavřena kvůli demolici mostu přes dálnici. Lidé budou tuto trasu muset objíždět, osobní auta přes Benešov, kamiony budou muset jet až přes Tábor a Pelhřimov. Bourat se bude most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky je vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší.