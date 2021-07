Charita rozdělila skoro 115 milionů 785 domácnostem zničených tornádem

Diecézní charita Brno poskytla už 785 domácnostem postiženým červnovým tornádem finanční pomoc ve výši skoro 115 milionů korun. V tiskové zprávě to dnes uvedl ředitel charity Oldřich Haičman. Podle něj jsou peníze určené na obnovu zničených obydlí, aby se lidé mohli co nejdříve vrátit k běžnému životu. Do sbírky lidé charitě dosud přispěli kolem 300 milionů korun. Bouřky s kroupami a tornádem o síle skoro 300 kilometrů v hodině zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek, zničily 1200 domů a vyžádaly si šest životů.

Charita peníze rozděluje na základě vlastního šetření přímo v zasažených vesnicích. "Výši příspěvku určuje míra poškození obydlí a zároveň sociální znevýhodnění konkrétní domácnosti. Zaměřujeme se například na osamělé seniory, rodiny s více dětmi, samoživitele nebo nemocné," vyjmenoval Haičman. Každá domácnost může získat dar od 50.000 do 200.000 korun, v mimořádných případech i do 300.000 korun. Na podporu lidem zasaženým tornádem vzniklo více sbírek. Lidé už do nich poslali více než miliardu korun.