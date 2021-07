Lidé i měsíc po tornádu přispívají na pomoc lidem v zasažených obcích

Ani měsíc od doby, kdy se obcemi na Břeclavsku a Hodonínsku prohnalo tornádo, nepřestávají lidé přispívat tamním obyvatelům, kteří mají v důsledku přírodní katastrofy poničené domy nebo o ně dokonce přišli. Na sbírkových účtech několika organizací a nadací se za tu dobu dohromady shromáždilo přes 1,26 miliardy korun. Vyplývá to z vyjádření organizací pro ČTK a z údajů na jejich webech. Diecézní charita Brno vybrala 329,6 milionu korun, necelých 115 milionů již rozdělila mezi potřebné. "Vnímáme to jako projev hluboké lidské sounáležitosti, který nemá v naší historii obdoby. Do sbírky lidé přispívali skutečně od prvních chvil. Nejvíce darů přicházelo hned první dny a byly to desítky milionů korun denně. Příspěvky ale stále přicházejí i týdny po ničivém tornádu. Velký ohlas měly i benefiční akce. Sbírka je otevřená na dobu neurčitou. Její ukončení bude vycházet ze situace v obcích, očekáváme, že půjde o dobu v řádu měsíců," řekl ředitel charity Oldřich Haičman. Na celkové koordinaci za uplynulý měsíc pracovaly téměř dvě stovky zaměstnanců.