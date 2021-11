CK budou moci na smlouvy na pojištění proti úpadku využít záruku státní banky

Cestovní kanceláře (CK) budou moci na pojištění proti úpadku se začátkem smlouvy mezi 1. lednem a 30. červnem příštího roku využít záruku od státní banky. Schválila to dnes vláda. Záruka činí 75 procent z požadované spoluúčasti CK do limitu 30 procent z pojistného plnění. Toto nastavení by mělo dovolit účastnit se programu i větším CK. Bez této podpory podle ministerstva pro místní rozvoj hrozí, že mnoho CK bude muset ukončit činnost.

Nadnárodní zajišťovny podle ministerstva, které pomoc připravilo, odmítají pojišťovnám poskytovat krytí jejich rizik a nepojišťují nové CK. Stávajícím neúnosně zvyšují míru spoluúčasti, nebo jim končící pojistné smlouvy nejsou ani ochotny podle resortu prodloužit.