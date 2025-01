ČMKOS je kvůli výpovědi bez důvodu připravená zahájit přípravu stávky

Pokud projde navrhovaná výpověď bez udání důvodu, Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) je připravená zahájit přípravu generální stávky. Novinářům to dnes v Praze řekl předseda ČMKOS Josef Středula. Návrh je podle něj neakceptovatelný, ohrožuje demokracii a nepatří do moderního zákoníku práce. Výpověď bez udání důvodu navrhují poslanci vládní ODS a TOP 09 jako součást takzvané flexibilní novely zákoníku práce. Souhlasí s ní také část zaměstnavatelů, naopak proti jsou kromě odborů opoziční, ale i některé koaliční strany.

"Je to tak velké ohrožení, tak velké nebezpečí, že jsem rád, že hnutí ANO, SPD, Piráti, KDU-ČSL a STAN dosud říkají, že tuto normu nepodpoří," řekl Středula. "Ale v případě, že by se tak stalo a někdo vyměnil sliby za něco, co teď neumím definovat, tak my jsme připraveni zahájit přípravu generální stávky," dodal.

Argumentaci předkladatelů, že zaměstnavatelé nemají kolikrát možnost neefektivního pracovníka propustit, Středula označil za lež a za flagrantní neznalost zákoníku práce. Návrh podle něj také ohrožuje demokracii v zemi. "Protože právě lidé, kteří třeba kritizují své vedení nebo upozorňují na trestné věci ve firmách, by mohli pomocí tohoto návrhu přijít o práci," doplnil.