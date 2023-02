ČNB zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí na 4,5 procenta HDP

Česká národní banka zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí. Dosáhnout by měl výše 4,5 procenta hrubého domácího produktu. Vyplývá to z údajů, které jsou součástí zprávy o měnové politice. Na podzim centrální banka předpokládala schodek ve výši necelých čtyř procent. V příštím roce by se podle aktuálního odhadu mělo saldo veřejných financí zlepšit, stále ale zůstane negativní. Centrální banka očekává schodek 2,2 procenta HDP.