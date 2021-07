ČOV vyšetřuje, jak byla v delegaci do Tokia dodržena opatření proti covidu

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Zatím se jedná o pět případů. Prvním je lékař Vlastimil Voráček, který nebyl naočkován a měl pozitivní test na covid hned po přistání na letišti v Tokiu. Dále jde o trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche a tři sportovce - stolního tenistu Pavla Širučka, plážového volejbalistu Ondřeje Perušič a ve čtvrtek se potvrdil i pozitivní test u plážové volejbalistky Markéta Nausch Slukové. Dohlížet na vyšetřování bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. "Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl ČOV v tiskové zprávě. Do té doby nebude ČOV poskytovat v tomto případu žádné další komentáře. „Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon,“ píše se v závěru prohlášení ČOV. Covidový skandál v českém olympijském týmu bude řešit i komise ministerstva zdravotnictví, což uvedl předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Aktuálně se vedle už nakažených řeší ještě jeden podezřelý případ českého sportovce. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených. David Trávníček, šéf agentury zastupující nakaženou Markétu Slukovou, která přišla o plánovaný poslední olympijský start, označil počínání ČOV při organizaci dopravy sportovců do Tokia za amatérismus. ČOV se podle Trávníčka nepostaral o to, aby se sportovci dostali bezpečně na OH.

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za skandální, že na olympijské hry do Tokia letěl s českou výpravou lékař neočkovaný proti covidu-19. Na sociálních sítích se přidávají další odsuzující komentáře. „Pro mnoho sportovců vrchol jejich kariéry, dřeli v přípravě na olympiádu, výprava stojí balík a olympijský tým vyšle jako člena výpravy neočkovaného lékaře, nad tím zůstane rozum stát," napsal například Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL. Mírnit nenávist vůči Voráčkovi se snaží bývalý vodní slalomář, olympijský vítěz z Barcelony 1992 a lékař Lukáš Pollert. "Olympijské hry nejsou o očkování, ale o sportovních výkonech. Navíc nikdo neví nic o dlouhodobých účincích vakcíny," napsal Pollert na sociálních sítích.