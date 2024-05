ČR loni podle Černochové vydala na obranu 1,37 procenta HDP, méně než se čekalo

Česko loni vydalo na obranu 1,37 procenta hrubého domácího produktu (HDP). České televizi to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Výdaje tak dosáhly zhruba 101 miliard korun, přibližně o deset miliard korun méně, než se čekalo. NATO odhadovalo, že Česko loni vydalo na obranu 1,5 procenta HDP. Letos by se výdaje podle Černochové měly pohybovat okolo dvou procent HDP.

Ministerstvo obrany část peněz z loňska přesunulo na strategické projekty do letošního rozpočtu. "My jsme věděli od samého začátku, že Severoatlantická aliance nám nemůže ty finanční prostředky uznat, když nejsou v tom roce vyčerpány," řekla ČT Černochová. Podle ní stejně postupuje i Německo, které má také svůj fond. "Na druhou stranu aliance ví, že ty finanční prostředky jsou dislokovány ve prospěch modernizace, takže se to samozřejmě bere v potaz," podotkla ministryně.

Lídři zemí NATO se v září 2014 na summitu ve Walesu zavázali, že vojenské rozpočty se budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději v roce 2024 dosáhly dvou procent HDP v jednotlivých zemích. Poslanecká sněmovna loni v dubnu schválila zákon, podle kterého bude Česko vynakládat každoročně nejméně dvě procenta HDP na obranu. Podobný zákon mají třeba v Polsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku.