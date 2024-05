ČR zaostává ve využití geotermie, do roku 2030 by mohly vzniknout první elektrárny

Česká republika v současnosti v Evropě zaostává ve využití geotermální energie, která je výsledkem působení tepla ze zemského jádra. Zatímco jinde v Evropě v posledních deseti letech vzniklo několik desítek geotermálních elektráren a na kontinentu jich je nyní 139, Česko nemá dosud žádnou. Do roku 2030 by podle současných vizí mohlo v ČR vzniknout zhruba pět geotermálních elektráren a deset geotermálních výtopen. Vyplývá to z údajů oborového serveru geotermie.cz.

Zatím se geotermie v Česku využívá zejména v tepelných čerpadlech u rodinných domů a průmyslových staveb. Z větších projektů jde například o vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady v Ústí nad Labem nebo výtopna v Děčíně. Geotermální energie bude podle Jana Holečka z České geologické služby v budoucnu čím dál důležitější, zejména s ohledem na příklon k obnovitelným zdrojům energie.

"Budeme tu mít několik desítek geotermálních tepláren, které budou schopny vytápět menší a střední města. Největší potenciál pak vidím v takzvané mělké geotermální energii, tedy v tepelných čerpadlech, která budou schopna vytápět budovy od velikostí rodinných domů až po velikost administrativních budov, případně továren a průmyslových hal,“ uvedl. Prvních deset tepláren by podle něj mohlo vzniknout do roku 2030.