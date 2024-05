ČSOB: Ceny bytů, domů a pozemků v 1. čtvrtletí začaly po poklesu nepatrně růst

Ceny bytů, rodinných domů a pozemků v Česku v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně nepatrně rostly. Byty oproti loňskému poslednímu čtvrtletí zdražily o 0,3 procenta, meziročně ale o 3,1 procenta zlevnily. Meziročně se zvýšily prodeje bytů o 17 procent. Nejvýrazněji mezičtvrtletně zdražily rodinné domy, a to o 1,1 procenta. Jejich hodnota tak roste tři čtvrtletí po sobě. Ceny pozemků byly oproti podzimu vyšší o 0,7 procenta, meziročně pak o čtyři procenta. Vyplývá to z ČSOB indexu bydlení, který zástupci banky dnes představili novinářům. V loňském posledním čtvrtletí ceny bytů a domů spíše klesaly nebo stagnovaly. Významně ale vzrostla cena pozemků. Podle zástupců ČSOB Hypoteční banky se tak v současnosti trend poklesu cen nemovitostí zastavil. Přestože ceny bytů meziročně klesly o nižší jednotky procent, ČSOB očekává, že v letošním roce začnou opět zdražovat. Nejrychleji v současné době rostou ceny bytů v Olomouckém a Jihomoravském kraji a také v Praze. Největší zájem je aktuálně o větší byty v kategorii rodinného bydlení, tedy o dispozice 3+1 a 3+kk, a to hlavně v panelových domech. Naopak malometrážní byty cenově stagnují, což podle ČSOB ukazuje nedostupnost bydlení pro mladou generaci a přesun části mladých zájemců do nájemního bydlení.