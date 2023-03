Pokud se pohádáte s přítelkyní, nemůžete se zavřít v jiném pokoji. Minidomky jsou však stále populárnější

Zatím jsme je sledovali spíše v amerických dokumentech o bydlení. Teď přijely mini domky na veletrh do Brna. Jaké to je bydlet na malém prostoru?

Výstava malometrážních domků byla jedna z hlavních lákadel veletrhu. Podle odborníků představují mini domky alternativu k rostoucím cenám nemovitostí. Navíc tu byli i 3D roboti pro tisk betonu. V každém případě majitelé mini domků nesmí mít sklon k hromadění věcí. Minidomek má kompletní vybavení a příliš se neliší od klasické dřevostavby.

Varianta pro mladé, kteří nechtějí hypotéku

Foto: Tiny Home

„Potenciál modulárního domu spočívá v rychlosti, ta je pro mladší generaci velmi důležitá. Také jde o velmi levné bydlení, za metr čtvereční zaplatí lidé třeba 25-35 tisíc korun,“ řekl serveru Brněnská drbna Petr Králík, majitel jedné z vystavujících firem.

Mobilní, rozměrově úsporné bydlení zažívá v Česku nebývalý boom. Jako první tini houses začal projektovat a stavět Jan Němec. Jak uvedl pro server Denik.cz, sám v jednom žije už pět let. Začal stavět v době, kdy v Česku tini house skoro nikdo neznal.

Foto: Tiny Home

Podlaha má osmnáct metrů čtverečních a spací loft nahoře. V mini domku se počítá každý centimetr a jsou nesmírně chytře řešené. Úložné prostory minidomků se skrývají třeba pod schody. Objevují se tu různé výsuvné nebo sklopné prostory. Minidomky, které jsou na kolech, nesmí mít větší hmotnost než 3,5 tuny. Zatímco v Americe může být téměř dva krát těžší.

Sehnali jsme nejmenší vanu na trhu

Foto: Tiny Home

I Jan Němčec zjistil, že podcenil některé věci, jako například velikost kuchyně. V mini domku topí dřevem i elektřinou. "Využíváme ještě elektrické dotápění, které objekt temperuje, když v zimě odjíždíme třeba na hory a hrozí, že by zmrzly potraviny. Do podlahy v koupelně jsme umístili elektrické podlahové topení. Při ranním čištění zubů příjemně hřeje do nohou. Šlo o malou plochu, zhruba metr čtvereční, protože pod vanou není podlahové topení instalované. Sehnali jsme ten nejmenší model vany, který se vyrábí. Metr na sedmdesát centimetrů. Nechybí nám ani pračka, pochopitelně opět slimka," uvedl Jan Němec pro server Deník.cz

Foto: Tiny Home

Na zakázku vyrobil už skoro dvacet domků. Jak říká, nejlepší je vyzkoušet si bydlení v karavanu. Pokud se pohádáte s přítelkyní, nemůžete se zavřít každý ve svém pokoji.

Dalším stále oblíbenějším fenoménem je luxusní ubytování v přírodě, zvané glamping. I u nás existují glampovací místa. Je pár kilometrů od Prahy je v jabloňovém sadu jurtová venička. Pět originálních mongolských jurt je vybavených vším, co je třeba pro pohodlný pobyt.