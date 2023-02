ČSSZ dostala 33.000 žádostí o výchovné, tři čtvrtiny z nich podali muži

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala téměř 33.000 žádostí o výchovné. Asi tři čtvrtiny z nich podali muži. Nyní úřad případy vyřizuje. Pokud se nepodaří větší rozsah péče o děti prokázat, úřad bonus 500 korun za vychované dítě nepřizná a žádost zamítne. ČTK to sdělil ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. Výchovné se zavedlo od ledna. Nárok na navýšení penze za výchovu potomků má ten z rodičů, který pečoval víc. Většinou jsou to ženy. Sociální správa už dřív uvedla, že v lednu se důchod automaticky zvedl 1,4 milionu žen za tři miliony jejich dětí.

oalice jedná o případných úpravách výchovného. Jurečka ČTK řekl, že se diskutuje jen o tom, zda se má výchovné valorizovat. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je ale potřeba debata o parametrických změnách. "Například jestli to má být pro všechny bez ohledu na výši penze, nebo jestli se tam má dát nějaký limit. Zda máme zohlednit i dobu, kdy ten člověk šel do penze. To znamená, že ti, kteří jsou v penzi delší dobu, měli objektivně menší šanci zajistit si vyšší penze," řekl tento týden novinářům Stanjura.