ČSÚ: Ve srovnání s r. 2020 zdražily všechny potraviny, některé o desítky procent

Ve srovnání s rokem 2020 zdražily letos v lednu všechny potraviny, které ve svých měsíčních průzkumech sleduje Český statistický úřad (ČSÚ). Ceny některých položek se zvýšily až o několik desítek procent. Nejvýrazněji v případě cukru, který tento leden stál téměř dvakrát tolik co před čtyřmi lety, nebo pšeničné hladké mouky, jejíž cena vzrostla o 72,88 procenta. Naopak proti roku 2023 bylo levnějších devět z 13 uváděných položek, nejvýraznější zlevnění, o 24,09 procenta, zaznamenalo balení deseti vajec, o 21,11 procenta pak kilogram másla. Podle dnes zveřejněných dat ČSÚ meziroční růst spotřebitelských cen v lednu výrazně zpomalil na 2,3 procenta z prosincových 6,9 procenta. Inflace je tak nejnižší od března 2021. Údaje v měsíčních průzkumech jsou podle ČSÚ orientační, zjišťovány jsou jednorázově v terénu a nevstupují do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen. O 51,15 procenta na 38,74 koruny zdražil letos proti roku 2020 také kmínový chléb nebo o 41,24 procenta na 67,64 koruny kilogram bílého pšeničného pečiva. Asi 40,3 procenta si lidé připlatili za balení deseti vajec, vyšlo na 46,58 koruny. Zdražily ale i další položky. Zatímco v roce 2020 stál kilogram brambor 20,45 koruny, letos v lednu to už bylo 27,70 koruny a v případě 150gramového kelímku jogurtu se cena zvýšila z 9,07 koruny v roce na 11,56 koruny, vyplývá z údajů ČSÚ.