CVVM: Většina lidí míní, že Česko přijalo více uprchlíků z Ukrajiny, než zvládne

Většina lidí si myslí, že Česká republika přijala více uprchlíků z Ukrajiny, než je schopna zvládnout, uvažuje tak 58 procent lidí. Podle zhruba třetiny je situace přiměřená a pět procent zastává názor, že Česko přijalo méně uprchlíků, než by mohlo zvládnout. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění. Ministerstvo vnitra na začátku dubna oznámilo, že v ČR je nyní kolem 339.000 běženců z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 vydalo Česko téměř 600.000 dočasných ochran, zanikla jich polovina. V případě začleňování ukrajinských uprchlíků do společnosti se podle autorů průzkumu ale podíl těch, kteří ho hodnotí kladně, zvýšil na 55 procent, v porovnání s loňským létem je to o devět procentních bodů více. Pro možnost trvalého usazení ukrajinských uprchlíků v Česku se v aktuálním průzkumu vyjádřila zhruba desetina lidí, tři pětiny upřednostňují pouze dočasné přijetí s následným návratem, jakmile to bude možné, a 28 procent si myslí, že by stát uprchlíky z Ukrajiny neměl přijímat vůbec.