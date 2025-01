CVVM: Zájem Čechů o situaci na Ukrajině klesá, nesouhlas s podporou roste

Zájem Čechů o situaci na Ukrajině, která už téměř tři roky čelí ruské agresi, klesá. V posledním čtvrtletí roku 2024 se o vývoj konfliktu zajímalo 43 procent lidí, o 14 procentních bodů méně než počátkem loňského roku. Roste naopak nesouhlas s kroky české vlády na podporu Ukrajiny. Vyjádřilo ho 58 procent dotázaných, nejvíce od začátku ruské invaze. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Téměř tři čtvrtiny dotázaných se domnívají, že mezinárodní společenství by mělo vyvíjet na Rusko diplomatický tlak. Politickou a ekonomickou izolaci Ruska podporuje 49 procent Čechů. S finanční pomocí Ukrajině souhlasí 45 procent lidí, s poskytnutím vojenského vybavení 42 procent. Vojáky, kteří by se zapojili do boje, by na Ukrajinu poslalo 11 procent Čechů.

Většina lidí stále vnímá situaci na Ukrajině jako bezpečnostní hrozbu. Ve vztahu ke světovému míru se tak vyjádřilo 73 procent dotázaných, jako hrozbu pro evropskou bezpečnost vidí konflikt 71 procent Čechů a pro bezpečnost Česka pak 66 procent. Průzkum se uskutečnil od 12. září do 28 listopadu 2024 a zúčastnilo se jej 1008 lidí.