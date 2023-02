Do Česka se loni dovezlo 9,4 tuny zlata, nejvíce za posledních 11 let

V loňském roce se do Česka dovezlo 9,4 tuny zlata, což je o 352 kilogramů více než v roce 2021 a nejvíce za posledních 11 let. Hodnota dovezeného zlata dosáhla 12,2 miliardy korun, nejvíce od roku 1999, odkdy jsou k dispozici ucelená data. Vyplývá to z předběžných dat Českého statistického úřadu a výpočtů společnosti Zlaťáky.cz. Nejvíce zlata se do Česka podle nich dovezlo v březnu, tedy bezprostředně po vypuknutí války na Ukrajině, konkrétně 1788 kilogramů. Nejméně naopak na podzim, kdy se cena zlata dostala na 2,5letá minima. Například v říjnu se tak do Česka dovezlo 399 kilogramů žlutého kovu. "Data statistického úřadu se sice týkají veškerého zlata v jakékoli formě včetně surového zlata či zlatého prachu, ale velmi dobře korespondují s poptávkou lidí po investičním zlatě. Ihned po vypuknutí konfliktu na Ukrajině jsme zaznamenali skokové zvýšení zájmu o zlato, a to nejen v ČR. Důsledkem bylo prodloužení čekacích dob, jelikož světové rafinerie a mincovny nebyly po vyprodání skladových zásob schopné nárůst poptávky uspokojit," uvedl ředitel Zlatáky.cz Martin Štich.