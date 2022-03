Strach o finance kvůli válce na Ukrajině: O své úspory se bojí šest z deseti Čechů

Průzkum agentury Ipsos pro společnost Generali Investments ukázal, že nervozitu ohledně svých financí v tuto chvíli pociťuje celkem 95 procent Čechů.

Ilustrační foto: Michaela Danelová, Český rozhlas

Za hlavní zdroj svých obav označilo 33 procent dotázaných právě válku na Ukrajině. Zdražování energií se nejvíce bojí 28 procent dotázaných a růstu inflace pak 27 procent. Pouze 4 procenta Čechů označila jako hlavní důvod svojí finanční nejistoty koronavirovou pandemii.

Vybírat si úspory v hotovosti ale odborníci nyní rozhodně nedoporučují. Podle finančního ředitele společnosti Generali Investments Marka Beneše by to byla chyba.

„Když odhlédnu od otázky bezpečnosti mít doma větší objem finančních prostředků, tak nyní je hodnota většiny investičních produktů na nízké úrovni vlivem nestabilních trhů. Takže pokud z nich lidé svoje finance stáhnou nyní, skutečně o část finančních prostředků mohou přijít,“ vysvětlil. Lidem proto radí vyčkat, až se situace vyjasní a stane se lépe předvídatelnou.

České banky jsou stabilní a zdravé

Foto: Linda Hamilton, Pixabay, CC0

Téměř desetina lidí kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu odložila i velké plánované výdaje - například koupi nebo rekonstrukci nemovitosti. Někteří své peníze přesunuli do konzervativnějších produktů, jako například do spořicích účtů nebo nakupují zlato.

Někteří Češi také začali v posledních dnech shánět valuty. Nejčastěji nakupují americké dolary nebo eura. Směnárníci potvrdili, že poptávka je ale také po librách nebo švýcarských francích. Podle některých analytiků by totiž česká měna mohla velmi rychle oslabovat. Díky intervencím České národní banky by sice podle nich nemělo docházet k výraznému oslabování vůči euru, koruna ale může nadále oslabovat vůči dolaru, který proti euru posílil.

S tím, že o část svých financí přijdou, počítá 63 procent dotázaných, u mladých lidí do 26 let to je dokonce o deset procent víc. Nejčastěji si lidé myslí, že to bude maximálně o 5 až 10 procent, ale čtvrtina lidí se obává, že ztratí přes desetinu hodnoty svých úspor.

Foto: David Taneček, ČTK

Ke strachu o své finance přispěl i konec Sberbank v Česku. Podle Marka Beneše se ale lidé nemusí o své finance v ostatních bankách obávat.

„Samozřejmě je dobré mít obecně finanční prostředky diverzifikované v různých typech finančních produktů, případně i v rámci více institucí. Sberbank byla ovšem specifickým případem vyvolaným geopolitickým vývojem. Já si dovolím tvrdit, že české banky jsou velmi stabilní a zdravé a lidé se nemají čeho obávat,“ řekl Českému rozhlasu.