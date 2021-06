Do Česka v příštím týdnu dorazí přes milion vakcín proti koronaviru, kampaň k očkování posílí

V příštím týdnu do Česka dorazí milion sto tisíc vakcín proti covidu-19. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Sto tisíc dávek od společnosti Pfizer/BioNTech Česku na začátku července daruje Maďarsko, které už dřív poslalo Česku 41 tisíc dávek. Kvůli riziku šíření nových mutací koronaviru je podle Babiše nutné zintenzivnit očkování - vláda by podle něj proto měla v pondělí schválit 50 milionů korun na podporu očkovací kampaně. Objeví se v ní podle premiéra celebrity a oslovil i některé hudební skupiny. Kromě toho je podle Babiše potřeba více zapojit firmy. V Česku je dosud aspoň první dávkou očkováno asi 45 procent lidí, 25 procent má dokončené očkování dvěma dávkami. "Je problém, že se registruje stále méně lidí," uvedl Babiš. V sobotu se podle něj k očkování zaregistrovalo jen asi 6300 lidí. Do Maďarska se také v neděli vydaly tisíce Čechů na osmifinále fotbalového mistrovství Evropy, což může podle odborníků znamenat epidemické riziko.